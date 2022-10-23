Зеленський закликав громадян України свідоміше ставитися до споживання електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави закликав українців ще уважніше, ніж раніше, ставтися до необхідності свідомо споживати електрику.

Зеленський наголосив, що від кожного міста і району нині залежить стабільність роботи енергетики всієї країни.

"Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері", - зазначив він.

Водночас президент закликав зважати на інформацію від місцевої влади та енергокомпаній про час здійснення стабілізаційних відключень і планувати свій день, враховуючи ці дані.