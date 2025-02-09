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Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно України розширила санкції проти Росії, включивши до них капітанів тіньового флоту РФ. Такі ж кроки треби зробити і на рівні Євросоюзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що відповідний крок потрібно підтримувати на загальноєвропейському рівні.

"Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики",- резюмував він.

 

Нагадаємо, сьогодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Васюк заявив, що є ще щонайменше 300 російських танкерів, проти яких можна запровадити санкції. І для цього, за його словами, є відповідні докази.

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