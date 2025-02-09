Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

"Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що відповідний крок потрібно підтримувати на загальноєвропейському рівні.

"Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики",- резюмував він.