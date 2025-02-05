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Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС

Середа 05 лютого 2025 10:05
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Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Хмельницької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.

Нагадаємо, за заявою компанії АТ "Енергоатом" добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) вже готові на 80% і 25% відповідно.
Вони є критично важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання в умовах повоєнного відновлення.

В квітні уряд України схвалив проєкт добудови станції. Згідно з планами уряду, енергоблок №3 буде підключено до мережі всього через 3 роки.

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