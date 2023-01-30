Зеленський закликав Данію виступити проти допуску росіян до Олімпіади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Координуємо наші дії, щоб посилити санкції проти Росії. А також я закликав Данію долучитися до наших зусиль із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

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