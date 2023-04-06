UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав бізнес Польщі до відбудови України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до інвесторів з Польщі зі спонуканням приєднатися до майбутньої відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в країну, розширює свою присутність - це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Дякую, що ви вірите в майбутнє України... І я б хотів запросити весь польський бізнес до відбудови нашої держави", - сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив свою вдячність усьому польському бізнесу за співпрацю з Україною та за роботу в Україні, зокрема з тими польськими компаніями, які діють у східних регіонах держави.

Президент подякував і тим польським компаніям, які надали та надають медичні матеріали й ліки Україні, а також бізнесу, який допомагає тимчасово переміщеним українцям.

Він також висловив вдячність тим польським компаніям, які вирішили залишити російський ринок та керувалися людяністю, а не лише прагматизмом.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський знаходиться з робочим візитом у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольща