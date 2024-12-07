Зеленський закликав Австрію приєдналися до декларації G7 про підтримку України
Президент Володимир Зеленський закликав Австрію приєдналися до декларації G7 про підтримку України. Він зазначив, до необхідно разом примусити Росію до встановлення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави української держави.
"Запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - повідомив Зеленський.
Відповідний заклик було сказано під час зустрічі президента України з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером в Парижі. Крім того, голова держави подякував австрійському посадовцю за підтримку України.
"Обговорили її продовження в наступному році, а саме допомоги нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - додав президент.
Нагадаємо, що під час зустрічі канцлер Австрії заявив, що Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною і Росією, як столиця нейтральної країни.
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