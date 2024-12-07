Президент Володимир Зеленський закликав Австрію приєдналися до декларації G7 про підтримку України. Він зазначив, до необхідно разом примусити Росію до встановлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави української держави.

"Запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - повідомив Зеленський.

Відповідний заклик було сказано під час зустрічі президента України з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером в Парижі. Крім того, голова держави подякував австрійському посадовцю за підтримку України.

"Обговорили її продовження в наступному році, а саме допомоги нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - додав президент.