ua en ru
Нд, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав амбасадорів United24 допомогти з Конгресом: без цієї підтримки нам буде важко

Київ, Неділя 07 квітня 2024 19:11
UA EN RU
Зеленський закликав амбасадорів United24 допомогти з Конгресом: без цієї підтримки нам буде важко Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Без американської допомоги Україні буде важко протистояти агресії Росії. Україна розраховує на допомогу амбасадорів платформи United24 у роботі з Конгресом США щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час онлайн-зустрічі з амбасадорами United24.

За словами Зеленського, в умовах, коли інші конфлікти та події у світі відвертають увагу міжнародної спільноти від України, важливо, щоб амбасадори United24 продовжували свою роботу, зосереджену на Україні.

"І про Конгрес. Без цієї підтримки Конгресу нам буде важко не те що перемогти, а навіть залишитися. Тому важливо спільно робити дуже конкретні речі. І звичайно, я хочу дати вам меседж, і попросити подумати, що ми можемо зробити разом публічно - можливо, якісь сильні меседжі, які сильні кроки, - щоб привернути увагу Конгресу й американців до України", - сказав він.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Через це постачання зброї Україні від США практично призупинено.

Сенат США вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.

Спікер Палати Майк Джонсон все ще відмовляється виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.

За словами Зеленського, Україна готова на будь-який варіант, який розблокує фінансування допомоги від США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Конгресс США
NEWS
Тиск на Україну та поступки територією. WP дізналось план Трампа з завершення війни
Тиск на Україну та поступки територією. WP дізналось план Трампа з завершення війни
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС