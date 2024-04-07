Зеленский призвал амбассадоров United24 помочь с Конгрессом: без этой поддержки нам будет трудно

Без американской помощи Украине будет трудно противостоять агрессии России. Украина рассчитывает на помощь амбассадоров платформы United24 в работе с Конгрессом США по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время онлайн-встречи с амбассадорами United24.

"И о Конгрессе. Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не то что победить, а даже остаться . Поэтому важно совместно делать очень конкретные вещи. И конечно, я хочу дать вам месседж, и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично - возможно, какие-то сильные месседжи, какие-то сильные шаги, - чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине", - сказал он.

По словам Зеленского, в условиях, когда другие конфликты и события в мире отвлекают международное сообщество от Украины, важно, чтобы амбассадоры United24 продолжали свою работу, сосредоточенную на Украине.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Поэтому поставки оружия Украине от США практически приостановлены.

Сенат США уже принял законопроект, предусматривающий около 60 млрд долларов в помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу, необходима поддержка Палаты представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон все еще отказывается выносить подобную инициативу на голосование. Он не раз заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.

При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.

По словам Зеленского, Украина готова на любой вариант, который разблокирует финансирование помощи от США.

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