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Зеленський на Закарпатті провів нараду щодо безпекової ситуації

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались", - зауважив президент.

Він наголосив, що Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання.

"Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці оголосили про підозру військовому комісару одного з районів на Закарпатті. Він змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.

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Володимир ЗеленськийЗакарпатська область