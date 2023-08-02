Зеленский на Закарпатье провел совещание по ситуации с безопасностью

"Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста.

"Спасибо всем на Закарпатье, кто работает на благо Украины и помогает приближать нашу победу!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня правоохранители объявили о подозрении военному комиссару одного из районов на Закарпатье. Он заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова было обнаружено дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальник Ровенского областного ТЦК Сергей Луцюк был задержан, поскольку он причастен к избиению подчиненного.

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