RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский на Закарпатье провел совещание по ситуации с безопасностью

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста.

"Спасибо всем на Закарпатье, кто работает на благо Украины и помогает приближать нашу победу!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня правоохранители объявили о подозрении военному комиссару одного из районов на Закарпатье. Он заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине проводят массовую проверку военкоматов после того, как у начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова было обнаружено дорогое имущество в Испании, а также люксовые автомобили.

Он пытался скрыться от правоохранителей, но его удалось задержать. Борисову уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время начальник Ровенского областного ТЦК Сергей Луцюк был задержан, поскольку он причастен к избиению подчиненного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗакарпатская область