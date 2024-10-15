Зеленський заінтригував заявою про ППО: є рішення щодо "Шахедів" і деяких ракет

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО. - щодо збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ.

"Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо "Шахедів" і деяких видів ракет", - розповів Зеленський.

Також він сьогодні заслухав доповіді керівника "Нафтогазу" Олексія Чернишові щодо накопичення газу у сховищах та захисту інфраструктури.

"Всі елементи підготовки до зими, електрика, газ, вугілля, те, на що ми розраховуємо, те, до чого готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, абсолютно чітко визначено", - підкреслив Зеленський.

ППО для України

Після того, як РФ посилила свої обстріли Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot. Адже саме ці системи здатні збивати балістичні ракети. Зокрема, тоді Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.