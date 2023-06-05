Зеленський заінтригував: подякував воїнам з Бахмутського напрямку за "ті новини, яких очікуємо"

Президент Володимир Зеленський подякував бійцям Збройних сил України на Бахмутському напрямку за "ті новини, яких очікуємо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам і захисницям, які дали за цей день саме ті новини, яких ми очікуємо. Бахмутський напрямок - молодці, воїни!", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції".

"Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це!", - наголосив глава держави.

Зеленський також особливо відзначив кілька бойових підрозділів ЗСУ.

"Це 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада, які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та, головне, рухаються вперед. Дякую вам, воїни! Дякую всім", - додав президент.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські захисники просунулися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Подекуди вони змогли відбити у російських окупантів до 1600 метрів території.

Вона також повідомила, що Сили оборони переходять до контрнаступальних дій на певних напрямках фронту. За її словами, бійці ЗСУ рухаються там досить широким фронтом. Згодом вона деталізувала, що успіхи є біля населених пунктів, що знаходяться під Бахмутом.

При цьому ворог зараз перебуває в обороні та намагається утримати зайняті позиції.