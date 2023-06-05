ua ru
Пн, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заинтриговал: поблагодарил воинов из Бахмутского направления за "те новости, которых ожидаем"

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 июня 2023 22:33
Зеленский заинтриговал: поблагодарил воинов из Бахмутского направления за "те новости, которых ожидаем" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении за "те новости, которых ожидаем".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которых мы ожидаем. Бахмутское направление - молодцы, воины!", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции".

"Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донбассе. Спасибо за это!", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также особо отметил несколько боевых подразделений ВСУ.

"Это 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада, которые умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед. Спасибо вам, воины! Спасибо всем", - добавил президент.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Она также сообщила, что Силы обороны переходят к контрнаступательным действиям по определенным направлениям фронта. По ее словам, бойцы ВСУ двигаются там достаточно широким фронтом. Впоследствии она детализировала, что успехи есть у населенных пунктов, находящихся под Бахмутом.

При этом враг сейчас находится в обороне и пытается удержать занятые позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донецкая область Бахмут Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
Украинские военные продвинулись до 1600 метров под Бахмутом, - Маляр
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет