Зеленский заинтриговал: поблагодарил воинов из Бахмутского направления за "те новости, которых ожидаем"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении за "те новости, которых ожидаем".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которых мы ожидаем. Бахмутское направление - молодцы, воины!", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции".

"Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донбассе. Спасибо за это!", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также особо отметил несколько боевых подразделений ВСУ.

"Это 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада, которые умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед. Спасибо вам, воины! Спасибо всем", - добавил президент.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Она также сообщила, что Силы обороны переходят к контрнаступательным действиям по определенным направлениям фронта. По ее словам, бойцы ВСУ двигаются там достаточно широким фронтом. Впоследствии она детализировала, что успехи есть у населенных пунктов, находящихся под Бахмутом.

При этом враг сейчас находится в обороне и пытается удержать занятые позиции.