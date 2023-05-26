Зеленський про захист неба: прискорюємо постачання ППО і маємо прогрес щодо авіації
Влада України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників. Також є прогрес у питанні передачі авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, офіційні особи нашої країни зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб прискорити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це щоденне питання у роботі з партнерами.
"За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту у повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було припустити ще півроку тому", - зазначив глава держави.
Авіація для України
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, така подія ознаменувала початок авіаційної коаліції.
Країни Заходу вже почали планувати старт тренувань для українських пілотів у найближчі тижні. Після навчання планується передача F-16.
Такі поставки, за словами представників українських Повітряних сил, дозволять нашій країні ще краще захищатись від російських ракетних ударів, оскільки системами ППО все небо закрити неможливо.
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