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Зеленський про захист неба: прискорюємо постачання ППО і маємо прогрес щодо авіації

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 19:41
Зеленський про захист неба: прискорюємо постачання ППО і маємо прогрес щодо авіації Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників. Також є прогрес у питанні передачі авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, офіційні особи нашої країни зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб прискорити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це щоденне питання у роботі з партнерами.

"За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту у повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було припустити ще півроку тому", - зазначив глава держави.

Авіація для України

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, така подія ознаменувала початок авіаційної коаліції.

Країни Заходу вже почали планувати старт тренувань для українських пілотів у найближчі тижні. Після навчання планується передача F-16.

Такі поставки, за словами представників українських Повітряних сил, дозволять нашій країні ще краще захищатись від російських ракетних ударів, оскільки системами ППО все небо закрити неможливо.

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