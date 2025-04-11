Зеленський: захист неба над Дніпропетровською областю посилять двома системами ППО

Нові системи ППО

Він розповів, що сьогодні провів важливу нараду щодо посилення протиповітряної оборони Дніпропетровської області. Це складна місія, робота над якою триває.

"І найближчим часом, я думаю, ми двома системами зможемо посилити регіон. Не буду говорити, які конкретні місця, тому що інформація непублічна", - додав він.

РЕБ

За словами Зеленського, Кабмін також має підтримати рішення про виділення близько 600 мільйонів гривень на системи радіоелектронної боротьби для Дніпропетровської області.

"Буде Дніпропетровська область дуже сильно посилена системами РЕБ", - розповів президент.

Президент запевнив, що українська влада максимально добивається того, щоб забезпечити Дніпропетровську та інші області найсильнішими системами ППО.

"Ми будемо вкладати 11 млрд на те, щоб посилити нашу країну новими технічними засобами. І тому я сказав, що 540 (тисяч гривень - ред.) тут буде, і це в першу чергу. Це системи РЕБ, які будуть працювати. Це не заміщення того, що є, але, на жаль, є технологічний прогрес у ворога також. І тому ми боремося новими установками", - уточнив він.

Президент додав, що опрацьовується посилення захисту Дніпропетровською областю літаками, вертольотами, системами ППО типу NASAMS.

"Ми розуміємо навіть дати, ми просто не можемо про це публічно говорити", - наголосив Зеленський.