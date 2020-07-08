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Зеленский задекларировал продажу земли и недвижимости на крупную сумму

Киев, Среда 08 июля 2020 обновлено 12:12
Зеленский задекларировал продажу земли и недвижимости на крупную сумму
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент внес информацию о продаже имущества в декларацию

Президент Украины внес в декларацию информацию об изменении в имущественном состоянии. Владимир Зеленский получил доход на сумму 14,47 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно публикации, 2 июля имущество Зеленского на сумму 14,47 млн гривен приобрела Валентина Кисель.

В частности, Зеленский получил 1,356 млн гривен от продажи земельного участка, и 12,114 млн от продажи недвижимого имущества. При этом президент не указал, какое именно недвижимое имущество было продано.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении закона.

Согласно сообщению Офиса президента, Зеленский не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма. В 2019 году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций еще на 5,2 млн гривен.

При этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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