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Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу

Новини » Політика     07.11.2019 - 17:54
Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський отримав дохід від здачі майна в оренду іноземцям

Президент України Володимир Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу. Про це йдеться в його декларації, опублікованій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, зміни до декларації датовані 6 листопада. Згідно декларації, Зеленський отримав 902 454 гривні доходу від здачі майна в оренду іноземцям Сіран Сонг і Хінуі Лін. При цьому в документі не уточнюється, що це за майно.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що Зеленський повністю вийшов з бізнесу і передав частки партнерам. У декларації перед вступом на посаду президента він вказував, що йому повністю належали компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також частки ще в десяти українських компаніях.

Зазначимо, в жовтні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало 104 порушень антикорупційного законодавства. Також раніше НАЗК розширило коло близьких осіб та членів сімей суб'єктів декларування у відповідності із змінами, які були внесені в закон "Про запобігання корупції".

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