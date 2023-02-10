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Зеленський взяв участь у нараді щодо Олімпіади-2024: обговорювали санкції для росіян

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П'ятниця 10 лютого 2023 17:04
Зеленський взяв участь у нараді щодо Олімпіади-2024: обговорювали санкції для росіян Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді за участю міністрів 35 країн, на якій обговорювалася вимога заборонити росіянам та білорусам змагатися на Олімпіаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови української держави.

Він наголосив, що поки Росія вбиває та тероризує, представникам держави-агресора не місце на Олімпійських іграх.

"Це не перекриєш якоюсь помилковою нейтральністю або білим прапором. Тому що Росія тепер така, що все заплямує кров'ю, навіть білий прапор. Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії. Але ми з вами маємо захищати життя. Ми з вами маємо захищати наші цінності. Ми з вами маємо зупиняти агресію та боротися проти тих, хто обрав шлях терору", - зазначив Зеленський.

За його словами, такі заходи слід визнати і на рівні Міжнародного олімпійського комітету, оскільки йому зараз "потрібна чесність, яку він, на жаль, втратив".

При цьому, за інформацією Reuters, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук запропонував компроміс щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді.

"Можливо, для Міжнародного олімпійського комітету компромісом буде створити команду біженців, до якої могли б увійти люди російської та білоруської національності, які є дисидентами", - розповів чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Пізніше проти такої ідеї відкрито виступили Україна, Польща та країни Балтії , а також Норвегія, Фінляндія, Данія, Швеція та Ісландія.

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