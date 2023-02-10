Зеленский участвовал в совещании по Олимпиаде-2024: обсуждали санкции для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании с участием министром 35 стран, на котором обсуждалось требование запретить россиянам и белорусам соревноваться на Олимпиаде.

Он подчеркнул, что пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-агрессора не место на Олимпийских играх.

"Это не перекроешь какой-нибудь ложной нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь такая, что все запятнает кровью, даже белое знамя. Возможно, кто-то хочет пренебречь олимпийским духом, чтобы, манипулируя буквой олимпийских принципов, помочь России. Но мы с вами должны защищать жизнь. Мы с вами должны защищать наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбрал путь террора", - отметил Зеленский.

По его словам, такие меры необходимо признать и на уровне Международного олимпийского комитета, поскольку ему сейчас "нужна чесность, которую он, к сожалению, потерял".

При этом, по информации Reuters, министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил компромисс в вопросе участия россиян и белорусов в Олимпиаде.

"Возможно, для Международного олимпийского комитета будет компромиссом создать команду беженцев, в которую могли бы войти люди российской и белорусской национальности, которые являются диссидентами", - рассказал чиновник.