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Зеленский участвовал в совещании по Олимпиаде-2024: обсуждали санкции для россиян

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Пятница 10 февраля 2023 17:04
Зеленский участвовал в совещании по Олимпиаде-2024: обсуждали санкции для россиян Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании с участием министром 35 стран, на котором обсуждалось требование запретить россиянам и белорусам соревноваться на Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление главы украинского государства.

Он подчеркнул, что пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-агрессора не место на Олимпийских играх.

"Это не перекроешь какой-нибудь ложной нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь такая, что все запятнает кровью, даже белое знамя. Возможно, кто-то хочет пренебречь олимпийским духом, чтобы, манипулируя буквой олимпийских принципов, помочь России. Но мы с вами должны защищать жизнь. Мы с вами должны защищать наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбрал путь террора", - отметил Зеленский.

По его словам, такие меры необходимо признать и на уровне Международного олимпийского комитета, поскольку ему сейчас "нужна чесность, которую он, к сожалению, потерял".

При этом, по информации Reuters, министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил компромисс в вопросе участия россиян и белорусов в Олимпиаде.

"Возможно, для Международного олимпийского комитета будет компромиссом создать команду беженцев, в которую могли бы войти люди российской и белорусской национальности, которые являются диссидентами", - рассказал чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Позже против такой идеи открыто выступили Украина, Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия.

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