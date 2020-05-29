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Зеленський викликав Авакова через масову перестрілку в Броварах

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 13:58
Зеленський викликав Авакова через масову перестрілку в Броварах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що сутички в Броварах нагадували 90-ті

Президент Володимир Зеленський викликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для пояснень через перестрілку в Броварах. Президент заявив, що ці сутички нагадували 90-ті

Відео їхньої розмови опублікував канал "Україна 24".

Зеленський заявив, що те, що відбувалось в Броварах, важко назвати навіть сутичкою.

"Навіть сутичкою не можна назвати те, що відбувалося в Броварах. Нагадувало 90-ті. Хотів би, щоб ви нам розказали детально те, що відбувалось", - заявив президент.

Аваков відповів, що одна група прийшла зі зброєю, а з іншої сторони були найняті люди іншою групою, але без зброї.

"Одна група прийшла з дробовиками, а інша група прийшла просто, була найнята іншою групою, без зброї. Почалась сутичка. Місцевих броварських перевізників, які до цього контролювали перевезення і зовнішні перевізники", - розповів він.

На питання Зеленського про те, хіба поліція не знала, що відбувається, Аваков відповів, що "це було несподівано". Аваков сказав, що у нього є питання до броварської поліції і їх будуть вирішувати.

"Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на волю. Знайти замовників. І щоб допомогли людям, які потрапили у цю ситуацію", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Броварах сталась масова перестрілка, в результаті якої постраждали троє людей.

В результаті у Київській області введено план-перехоплення, учасники стрілянини втекли на 5 автомобілях.

У свою чергу мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що до перестрілки в Броварах призвело відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийБроварыперестрілкаАрсен Аваков
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