Зеленский вывел Украину из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Первая сделка, из которой выходит Украина, это соглашение по гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Документ был подписан 25 декабря 1991 года. Соглашение предусматривало создание единственного воздушного пространства между государствами-подписантами.

Тогда же стороны соглашения также образовали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и комитет, который выполняет решение этого совета.

Еще одно соглашение, которое разорвала Украина, было подписано 15 мая 1992 года. Соглашение обязывало страны-участницы предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил стран СНГ и не совершать действий для нарушения или осложнения их нормального функционирования.

Зеленский также поручил МИД Украины уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Киева из этих соглашений СНГ.