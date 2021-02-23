Зеленский вывел Украину из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ №70/2021, которым вывел Украину из двух международных договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Украина выходит из двух соглашений по воздушному пространству.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Первая сделка, из которой выходит Украина, это соглашение по гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Документ был подписан 25 декабря 1991 года. Соглашение предусматривало создание единственного воздушного пространства между государствами-подписантами.
Тогда же стороны соглашения также образовали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и комитет, который выполняет решение этого совета.
Еще одно соглашение, которое разорвала Украина, было подписано 15 мая 1992 года. Соглашение обязывало страны-участницы предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил стран СНГ и не совершать действий для нарушения или осложнения их нормального функционирования.
Зеленский также поручил МИД Украины уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Киева из этих соглашений СНГ.
Напомним, недавно Украина разорвала соглашение СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. В Кабмине объяснили, почему решили выйти из этого соглашения.
Кроме того, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за незаконных полетов России в оккупированный Крым.