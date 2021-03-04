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Зеленский вывел Саакашвили из совета по градостроительству

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству. Орган занимается решением проблемных вопросов в этой сфере.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что сегодняшним указом Зеленский ввел в персональный состав этого координационного совета эксперта Исполнительного комитета реформ Гиорги Цхакая. Этим же указом Саакашвили выведен из координационного совета.

Напомним, Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ в мае 2020 года. До этого предполагалось, что он может получить должность в Кабинете министров, в частности, пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Однако возможное назначение в правительство спровоцировало шквал критики внутри фракции "Слуга народа", а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией.

В прошлом году он также заявлял о планах вернуться в Грузию, а также успел отказаться от претензий на место премьер-министра этой страны, хотя его партия и не выиграла парламентские выборы.

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