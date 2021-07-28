Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства вывел из СНБО бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", - говорится в указе №326/2021.
При этом Зеленский ввел в состав СНБО новоназначенного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
Напомним, вчера Руслан Хомчак покинул должность главнокомандующего ВСУ по решению президента Владимира Зеленского.
Его место занял генерал-майор Валерий Залужный. В 2018-2019 годах он был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ - первым заместителем командующего Объединенных сил.