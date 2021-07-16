Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский

Президент Украины Владимир Зеленский вывел ушедшего в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя ведомства Дениса Монастырского .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова".

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины", - говорится в указе президента.

Напомним, Аваков объявил о своей отставке 13 июля. Он написал заявление об увольнении, опубликовав его в своем Facebook.

Верховная рада проголосовала за отставку Авакова с поста главы МВД утром 15 июля. Ее поддержали более 290 парламентариев.

Отметим, 16 июля депутаты проголосовали за назначение Монастырского главой МВД. В этот же день Зеленский представил его личному составу ведомства.