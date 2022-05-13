Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами

"Скоро буду обращаться к американским студентам. Также и к студентам стран Европы. Должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, какой именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны. Войны, меняющей все в мировой политике", - заявил президент Украины.