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Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами

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Киев, Пятница 13 мая 2022 00:46
Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский готовится выступить перед американскими и европейскими студентами. Глава государства намерен поделиться своим видением жизни в Европе после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Скоро буду обращаться к американским студентам. Также и к студентам стран Европы. Должны распространять наши украинские идеи и разъяснять на всех уровнях, какой именно мы, украинцы, видим жизнь Европы и мира после этой войны. Войны, меняющей все в мировой политике", - заявил президент Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский лично выступить в Стэндфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.

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