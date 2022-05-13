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Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 00:46
Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський готується виступити перед американськими та європейськими студентами. Глава держави має намір поділитися своїм баченням життя в Європі після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Скоро буду звертатися до американських студентів. Також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї та роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи та світу після цієї війни. Війни, яка змінює все у світовій політиці", - заявив президент України.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський особисто виступатиме у Стендфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.

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