Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами

Президент України Володимир Зеленський готується виступити перед американськими та європейськими студентами. Глава держави має намір поділитися своїм баченням життя в Європі після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Скоро буду звертатися до американських студентів. Також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї та роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи та світу після цієї війни. Війни, яка змінює все у світовій політиці", - заявив президент України.