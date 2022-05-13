Зеленський виступить перед американськими та європейськими студентами
Президент України Володимир Зеленський готується виступити перед американськими та європейськими студентами. Глава держави має намір поділитися своїм баченням життя в Європі після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
"Скоро буду звертатися до американських студентів. Також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї та роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи та світу після цієї війни. Війни, яка змінює все у світовій політиці", - заявив президент України.
Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський особисто виступатиме у Стендфордському університеті наприкінці травня. Міжнародні гарантії безпеки поїздки Україні нададуть Сполучені Штати.
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