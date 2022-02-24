Зеленский выступит с обращением к нации

Президент Украины вскоре выступит с обращением к украинцам. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Как известно, сегодня во многих городах украинцы проснулись от мощных взрывов. Россия начала вторжение в Украину.

Источник сообщил изданию, что президент Украины Владимир Зеленский выступит в ближайшее время с экстренным обращением к нации.

Напомним, что в 4 утра 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Это произошло во время заседания Совета Безопасности ООН после того, как боевики попросили его о военной помощи.

Отметим, что около 5 утра 24 февраля украинцы во многих городах проснулись от мощных взрывов.