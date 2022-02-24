UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский выступит с обращением к нации

Автор: Наталья Скороход

Президент Украины вскоре выступит с обращением к украинцам. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Источник сообщил изданию, что президент Украины Владимир Зеленский выступит в ближайшее время с экстренным обращением к нации.

Как известно, сегодня во многих городах украинцы проснулись от мощных взрывов. Россия начала вторжение в Украину.

Напомним, что в 4 утра 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Это произошло во время заседания Совета Безопасности ООН после того, как боевики попросили его о военной помощи.

Отметим, что около 5 утра 24 февраля украинцы во многих городах проснулись от мощных взрывов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину