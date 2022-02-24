Зеленський виступить зі зверненням до нації

Президент України незабаром виступить зі зверненням до українців. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Як відомо, сьогодні в багатьох містах українці прокинулися від потужних вибухів. Росія почала вторгнення в Україну.

Джерело повідомило виданню, що президент України Володимир Зеленський виступить найближчим часом з екстреним зверненням до нації.

Нагадаємо, що о 4 ранку 24 лютого Путін оголосив про початок військової спецоперації в Україні. Це сталося під час засідання Ради Безпеки ООН після того, як бойовики попросили його про військову допомогу.

Відзначимо, що близько 5 ранку 24 лютого українці в багатьох містах прокинулися від потужних вибухів.