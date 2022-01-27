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Зеленский выступил за встречу лидеров "Нормандии": обязательный элемент движения к миру

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил вчерашнюю встречу советников нормандского формата. Выступил за организацию предстоящей встречи лидеров стран-участниц "Нормандии".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодня - это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться не зависимо от разногласий сторон в трактовке минских договоренностей.

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбассе через выполнение минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - отмечает Зеленский.

Напомним, РБК-Украина раскрывало итоги встречи советников нормандского формата, которая состоялась 26 января.

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Владимир Зеленский