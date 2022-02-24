Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам: видео

"Россия совершила военные удары по военной инфраструктуре и пограничникам, во многих городах Украины слышны взрывы, мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", - заявил он.

Зеленский призвал украинцев оставаться дома.

"Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", – добавил он.

Что было ранее

Отметим, с полуночи 24 февраля в Украине действует чрезвычайное положение. Решение о введении ЧП в Украине было принято вчера на фоне вторжения России в Украине.

Кроме того, вчера вечером главари "ЛДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. До этого, главарь "ДНР" призвал украинские власти вывести войска с територии псевдореспублики.

Как известно, ранее Путин признал "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.