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Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців: відео

Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський зранку 24 лютого виступив із терміновим зверненням до українців. Глава держави анонсував введення воєнного стану по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Росія здійснила військові удари по військовій інфраструктурі та прикордонникам, в багатьох містах України чутно вибухи, ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", - заявив він.

Зеленський закликав українців залишатися вдома.

"Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України", - добав він.

Що передувало

Зазначимо, що з півночі 24 лютого в Україні діє надзвичайний стан. Рішення про запровадження НП в Україні було ухвалено вчора на тлі вторгнення Росії в Україну.

Крім того, вчора ввечері главарі "ЛДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу. До цього, ватажок "ДНР" закликав українську владу вивести війська з території псевдореспубліки.

Як відомо, раніше Путін визнав "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін офіційно оголосив про проведення спецоперації проти України.

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Володимир Зеленський