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Зеленский выразил соболезнования родным умершего посла Украины в Китае

Новина українською → Китай, Понедельник 15 февраля 2021 09:23
Зеленский выразил соболезнования родным умершего посла Украины в Китае Фото: Сергей Камышев (cca.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и друзьям посла Украины в Китае Сергея Камышева.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Он выразил благодарность за "верную службу Украине" и за вклад дипломата в укрепление дружбы с Азией и Ближним Востоком.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, Посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК Украины, в возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский сменил на этой должности Олега Демина. Камышев занимал эту же должность в 2004-2009 годах. Длительное время работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, куда пришел в 1994 году. Среди них пост первого секретаря и советника посла Украины в Египте. Также был временным поверенным в Сирии и Ливане, где также возглавлял дипломатическую миссию.

Во время первого срока работы послом Украины в Китае также представлял интересы страны в соседних Монголии и Северной Корее.

В 2010 году занимал должность заместителя министра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова, а затем работал заместителем руководителя секретариата Кабмина. С этой должности был уволен в апреле 2014 года.

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