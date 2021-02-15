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Зеленський висловив співчуття рідним померлого посла України в Китаї

Новость на русском → Китай, Понеділок 15 лютого 2021 09:23
Зеленський висловив співчуття рідним померлого посла України в Китаї Фото: Сергій Камишев (cca.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та друзям посла України в Китаї Сергія Камишева.

Про це голова держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Він висловив вдячність за "вірну службу Україні" та за внесок дипломата у зміцнення дружби з Азією та Близьким Сходом.

"Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК України, у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду в 2004-2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.

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