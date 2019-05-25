Выполнение РФ трибунала ООН может начать прекращение конфликта, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский сообщил, что таким образом РФ сможет сделать шаг для разблокирования переговоров, а также решение созданных ими проблем в цивилизованный способом.

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", - добавил президент Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал зобов'связал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву зобов'связал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Напомним, что 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.