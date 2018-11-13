Зеленський виходить у другий тур президентських виборів, - соцдослідження

Фото: Володимир Зеленський (facebook.comkvartal95)

Зеленського підтримують 11,4% українців

Лідер студії "Квартал 95", сатирик Володимир Зеленський займає друге місце в президентському рейтингу. Про це свідчать дані соціологічного дослідження електоральних настроїв українців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром ім. Разумкова і Соціологічною групою "Рейтинг".

Серед тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні, Зеленського підтримують 11,4%. На першому місці – Юлія Тимошенко (20,7%). Петро Порошенко та Анатолій Гриценко мають приблизно по 10% підтримки. У той же час у чинного президента найбільший антирейтинг – ні в якому разі за нього не проголосували б 51,4% виборців.

"Володимир Зеленський має досить високий рейтинг запиту на нові обличчя. З вересня ми бачимо активну рекламну кампанію одного відомого телевізійного серіалу. Не можу сказати, що це власне кампанія Зеленського, але вона діє. І ви бачите, що рейтинг зріс до 11%", – зазначив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович під час прес-конференції 13 листопада.

Крім цього, за даними дослідження, в разі потрапляння у другий тур Зеленський переміг би Петра Порошенка, набравши 28%, тоді як за чинного президента проголосували б 15% респондентів. Якщо в другий тур виходять Зеленський і Тимошенко, перевага останньої становить 3%.

Свою готовність взяти участь у виборах висловили 4% опитаних. Ще 28% респондентів скоріше підуть голосувати.

Аудиторія дослідження – населення України віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Дослідження було проведено 19 жовтня – 2 листопада методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.