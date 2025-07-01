Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС

Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. А також продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами.

"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом під санкції в Україні потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020–2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки Росії у війні проти України.

Санкції проти Росії

Захід запровадив санкції проти Росії у відповідь на окупацію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022-му. Обмеження охоплюють високотехнологічний експорт, банківський сектор, торгівлю зброєю та стосуються сотень чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

Раніше Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.