Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ і керівників музеїв РФ

Під обмеження потрапили 62 фізичні та юридичні особи, зокрема - представники тіньового "зернового флоту" РФ, а також керівники російських музеїв.

Санкції проти викрадачів активів

Указ №579/2025 охоплює пакет "Викрадачі активів з ТОТ". Серед фігурантів пакету - низка компаній, які були зареєстровані за законодавством Російської Федерації після початку повномасштабної війни та, як зазначається, привласнили майно українських підприємств.

Зокрема:

ТОВ "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" експропріював активи ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" і веде розробку Південно-Білозірського родовища залізної руди;

експропріював активи ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" і веде розробку Південно-Білозірського родовища залізної руди; ТОВ "Єкатеринівський кар’єр" використовує потужності українського ТОВ "Укрроскаолін" для видобутку каоліну на родовищі "Катеринівське" у Донецькій області;

використовує потужності українського ТОВ "Укрроскаолін" для видобутку каоліну на родовищі "Катеринівське" у Донецькій області; ТОВ "Ніка Трейд Інвест" здійснює видобуток на родовищі "Біла Балка", використовуючи активи НВП "Донбаснерудпром" та ТОВ "Донбаскераміка".

Ці підприємства, згідно з даними, отримують прибутки від розробки українських надр, сплачують податки до бюджету РФ і виробляють продукцію, яка потенційно може бути використана оборонно-промисловим комплексом Росії.

Також санкції введено щодо компаній, які брали участь у перевезенні українського зерна:

ТОВ "ТД Ідєалпрод" , що, за інформацією влади, експортувало до 650 тис. тонн зерна до Єгипту;

, що, за інформацією влади, експортувало до 650 тис. тонн зерна до Єгипту; ТОВ "Крейн Марін Контрактор" , яке володіє суднами "Михаїл Нєнашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позиніч", що здійснювали транспортування збіжжя з ТОТ;

, яке володіє суднами "Михаїл Нєнашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позиніч", що здійснювали транспортування збіжжя з ТОТ; капітани суден Юрій Бєляков і В’ячеслав Віданов, які керували судном ZAFAR, зафіксованим під час перевезення зерна з Криму до Ємену у 2024 році.

Серед юридичних осіб згадується "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" на тимчасово окупованій території Запорізької області - підприємство, створене на базі експропрійованих українських активів.

Санкції проти "музейників"

Другий указ №580/2025 спрямований на 15 осіб, причетних до незаконного присвоєння українських культурних цінностей та спроб інтеграції окупованих музеїв у систему РФ.

Серед фігурантів пакета:

Юлія Купіна , директор Російського етнографічного музею, яка відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в окупованому Бердянську з експонатами з українських колекцій.

, директор Російського етнографічного музею, яка відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в окупованому Бердянську з експонатами з українських колекцій. Артем Сілкін та Галина Алексєєва, які балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM).

"Завдяки діяльності цих осіб відбувається інтеграція українських музейних цінностей до каталогу рф – станом на березень 2025 року у відкритій частині російського каталогу вже присутні 39 українських музеїв з окупованих після лютого 2022 року територій у той час, як у серпні 2024 р. таких музеїв було лише шість", - зазаначив Власюк