Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet

Згідно з указом президента, санкції проти компанії, яка зареєстрована в Латвії, діятимуть протягом п'яти років і передбачають:

Блокування активів;

Заборона виведення капіталів за межі України;

Припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;

Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;

Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними балтійських ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.

При цьому наголошується, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, Royal Pay - бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

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