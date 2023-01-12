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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским 1xBet

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно указу президента, санкции против компании, которая зарегистрирована в Латвии, будут действовать в течение пяти лет и предусматривают:

  • Блокирование активов;
  • Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
  • Приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
  • Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
  • Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным балтийских СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, наделившую ее правом принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

При этом отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Согласно информации на официальном сайте компании, Royal Pay - бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в области электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

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Владимир ЗеленскийСНБОРоссийская Федерация