Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії морської безпеки України

Стратегія морської безпеки

Нагадаємо, в Україні Стратегію морської безпеки розробляли упродовж тривалого часу.

Як заявляв ще минулого року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, мета Стратегії полягає у тому, щоб зробити Україну морською державою.

У її рамках можливості України щодо стримування агресії на морі хочуть посилити. Також планується збудувати збалансовані ВМС.

При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що документ стосується інтересів України не лише в Азовському та Чорному морях. Йдеться там також і про Середземномор'я.

До речі, раніше британська розвідка наголошувала, що Україна протягом останнього року прискорила знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ.

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