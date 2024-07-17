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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо Стратегії морської безпеки України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"І сьогодні ж я підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил", - розповів президент.

За його словами, Стратегію Україна хоче реалізувати спільно з партнерами. Найближчим часом президент обговорить з ними її деталі.

Стратегія морської безпеки

Нагадаємо, в Україні Стратегію морської безпеки розробляли упродовж тривалого часу.

Як заявляв ще минулого року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов, мета Стратегії полягає у тому, щоб зробити Україну морською державою.

У її рамках можливості України щодо стримування агресії на морі хочуть посилити. Також планується збудувати збалансовані ВМС.

При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначав, що документ стосується інтересів України не лише в Азовському та Чорному морях. Йдеться там також і про Середземномор'я.

До речі, раніше британська розвідка наголошувала, що Україна протягом останнього року прискорила знищення російських кораблів Чорноморського флоту РФ.

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Володимир ЗеленськийРНБОЧерное море