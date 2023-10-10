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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 08:58
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону понад 21% ВВП Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про виділення із державного бюджету на оборону понад 21% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет У країни на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має передбачити під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону не менше 21,6% ВВП.

Держбюджет-2024

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України - 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.

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