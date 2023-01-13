UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергобезпеку та забезпечення роботи економіки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-­зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду".

Більшість його пунктів засекречені. Також два укази президента були визнанні такими, що втратили чинність. Вони стосувались:

  • Питань розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно­-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України;
  • Невідкладних заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Контроль за виконанням було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.

Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРНБОВійна в Україні