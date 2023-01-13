Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности и обеспечении работы экономики

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.
Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 января 2023 "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода".
Большинство его пунктов засекречены. Также два указа президента были признаны утратившими силу. Они касались:
Контроль за исполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, что с середины февраля Киеву можно будет не опасаться блекаута. Даже если система не будет работать, то все равно люди будут получать тепло и воду.
Кроме того, добавим, что Украина выстроила стратегию защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с постоянными российскими атаками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.