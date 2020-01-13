Зеленский ввел свою жену в состав совета "Мистецького арсенала"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел свою жену Елену Зеленскую в состав совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой опубликованный указ.

Согласно указу, совет возглавил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. А в его состав вошли жена президента Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и нардеп Гео Лерос, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реестре педофилов. Согласно закону, Единый реестр таких лиц будет вестись в форме автоматизированной электронной базы данных, в которую будут заноситься сведения об имени осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении и т. д.

Кроме того, Зеленский сегодня подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство". В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование вместо другого народного депутата. Это будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов, то есть от 51 000 до 85 000 гривен.