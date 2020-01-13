ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский ввел свою жену в состав совета "Мистецького арсенала"

Новости » Политика     13.01.2020 - 17:38
Зеленский ввел свою жену в состав совета "Мистецького арсенала"
Фото: Елена Зеленская (РБК-Украина)

Совет возглавил министр культуры Владимир Бородянский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел свою жену Елену Зеленскую в состав совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой опубликованный указ.

Согласно указу, совет возглавил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. А в его состав вошли жена президента Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и нардеп Гео Лерос, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реестре педофилов. Согласно закону, Единый реестр таких лиц будет вестись в форме автоматизированной электронной базы данных, в которую будут заноситься сведения об имени осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении и т. д.

Кроме того, Зеленский сегодня подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство". В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование вместо другого народного депутата. Это будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов, то есть от 51 000 до 85 000 гривен.

Президент одобрил изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь