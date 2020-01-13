Зеленський ввів свою дружину до складу ради "Мистецького арсеналу"

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Раду очолив міністр культури Володимир Бородянський

Президент України Володимир Зеленський ввів свою дружину Олену Зеленську до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опублікований указ.

Згідно з указом, раду очолив міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський. А до його складу увійшли дружина президента Олена Зеленська, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, радник президента і нардеп Гео Лерос, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон про реєстр педофілів. Згідно із законом, Єдиний реєстр таких осіб буде вестися у формі автоматизованої електронної бази даних, до якої будуть заноситися дані про ім'я засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин і т. д.

Крім того, Зеленський сьогодні підписав закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Зокрема, закон вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування замість іншого народного депутата. Це буде каратися штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 85 000 гривень.