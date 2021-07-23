UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский ввел в силу решение СНБО о двойном гражданстве чиновников: что оно предлагает

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля 2021 года о двойном гражданстве чиновников. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", - говорится в указе.

Документ предлагает ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, на брифинге после заседания СНБО 16 июля Алексей Данилов сообщил, что Кабмину предлагалось до конца сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.

Отметим, СНБО в феврале рассматривал вопрос двойного гражданства чиновников и поручил правительству разработать проект закона относительно таких лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОгражданство