Зеленский ввел в силу решение СНБО о двойном гражданстве чиновников: что оно предлагает

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля 2021 года о двойном гражданстве чиновников. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", - говорится в указе.
Документ предлагает ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.
Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.
Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, на брифинге после заседания СНБО 16 июля Алексей Данилов сообщил, что Кабмину предлагалось до конца сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.
Отметим, СНБО в феврале рассматривал вопрос двойного гражданства чиновников и поручил правительству разработать проект закона относительно таких лиц.