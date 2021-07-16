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Данилов о двойном гражданстве: в декларации чиновников добавят отдельную строку

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Киев, Пятница 16 июля 2021 18:35
Данилов о двойном гражданстве: в декларации чиновников добавят отдельную строку Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В декларации, которые заполняют чиновники, добавят строку о наличии двойного гражданства. Также ее нужно будет заполнять при наличии вида на жительство в другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, Кабинету министров предлагали до концы сентября внести законопроект о запрете двойного гражданства чиновникам.

"Мы в это решение внесли дополнение, которое заключается в том, что на сегодня все люди, которые заполняют декларации согласно закону о предотвращении коррупции, должны обязательно … там будет добавлена новая графа касательно того, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство. Это будет обязательным для тех, кто заполняют декларации", - отметил Данилов.

Он добавил, что после того, как Рада примет закон об олигархах, те тоже должны будут заполнять декларации и указывать при наличии другое гражданство.

Напомним, СНБО в феврале рассматривал этот вопрос и поручил правительству разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.

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гражданство чиновники Алексей Данилов
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